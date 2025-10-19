“Los presos políticos serán liberados, cesa la persecución”, afirma Guido Añez tras votar en EEUU

El exministro y político cruceño, Guido Añez, actualmente exiliado en Estados Unidos, celebró lo que calificó como un nuevo capítulo en la historia democrática de Bolivia, tras emitir su voto en las elecciones de este domingo.

“Primera vez en el siglo XXI que no está ninguna cara de un masista ni del MAS en la papeleta, y eso hay que festejarlo porque quiere decir que la democracia vuelve. Quiere decir que los presos políticos van a ser liberados, que cesa la persecución en Bolivia”, declaró Añez ante medios presentes en el recinto electoral.

El exministro, quien abandonó el país hace más de 16 años, expresó optimismo sobre el futuro político del país y no descartó regresar a Bolivia.

“Yo creo que sí. Hay temas judiciales que tengo que arreglar, porque la acusación que recibí fue muy cruel. Volveré a mi país y estaré feliz de estar allá, de visitar a mis amigos, de envejecer con ellos, de estar de nuevo en mi patria o vivir donde uno quiera y hacerlo totalmente en libertad”, manifestó.

Consultado sobre sus planes al llegar a Santa Cruz, Añez respondió entre risas: “A los agachau”, en referencia a los populares puestos callejeros de comida típicos de la región oriental.

Mira la programación en Red Uno Play