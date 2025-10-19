TEMAS DE HOY:
La Paz: Mesas de sufragio comienzan a cerrar y se inicia el conteo de votos

Los jurados procedieron al cierre de ánforas tras verificar que todos los votantes de la mesa ejercieron su derecho al voto.

Silvia Sanchez

19/10/2025 16:07

Foto APG
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Tras una jornada de votación que se extendió durante todo el día, algunas mesas de sufragio en la ciudad de La Paz comenzaron a cerrar durante la tarde de este domingo, dando inicio al conteo de votos correspondiente a la segunda vuelta electoral.

En las mesas que concluyeron antes de las 16:00, los jurados electorales verificaron que la totalidad de los ciudadanos inscritos ya había emitido su voto, por lo que procedieron a la clausura de las ánforas y al conteo público de las papeletas.

Más de 7 millones de bolivianos acudieron a las urnas en todo el país para elegir al próximo presidente y vicepresidente del Estado, entre los candidatos Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Jorge “Tuto” Quiroga, de la Alianza Libre.

Según una primera evaluación de autoridades y observadores electorales, la jornada se desarrolló con normalidad, sin incidentes que afectaran el proceso de votación.

