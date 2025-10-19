La Paz: Mesas de sufragio comienzan a cerrar y se inicia el conteo de votos

Tras una jornada de votación que se extendió durante todo el día, algunas mesas de sufragio en la ciudad de La Paz comenzaron a cerrar durante la tarde de este domingo, dando inicio al conteo de votos correspondiente a la segunda vuelta electoral.

En las mesas que concluyeron antes de las 16:00, los jurados electorales verificaron que la totalidad de los ciudadanos inscritos ya había emitido su voto, por lo que procedieron a la clausura de las ánforas y al conteo público de las papeletas.

Más de 7 millones de bolivianos acudieron a las urnas en todo el país para elegir al próximo presidente y vicepresidente del Estado, entre los candidatos Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Jorge “Tuto” Quiroga, de la Alianza Libre.

Según una primera evaluación de autoridades y observadores electorales, la jornada se desarrolló con normalidad, sin incidentes que afectaran el proceso de votación.

