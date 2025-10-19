Bolivia vive una segunda vuelta inédita que pone fin a dos décadas de hegemonía del MAS

Este domingo 19 de octubre, Bolivia acudirá a las urnas para protagonizar una jornada electoral inédita en su historia democrática: una segunda vuelta presidencial que definirá al próximo mandatario del país y marcará el fin de 20 años de hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales.

Los bolivianos elegirán entre Rodrigo Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y el expresidente Jorge Tuto Quiroga, de la agrupación Libre, quienes se enfrentan en un balotaje histórico que pondrá punto final a una era política marcada por el masismo.

Cabe recordar que Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga fueron los dos candidatos más votados en las elecciones generales realizadas el pasado 17 de agosto, ninguno obtuvo el porcentaje suficiente para proclamarse vencedor en la primera vuelta.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que más de 7 millones de ciudadanos están habilitados para votar en los nueve departamentos, en un proceso que contará con observación de organismos internacionales como la OEA y la Unión Europea.

El ganador de esta elección asumirá la Presidencia el próximo 8 de noviembre y podría convertirse en el mandatario número 65 en la historia del país.

Además, tendrá la compleja tarea de reconducir la economía nacional, afectada por la escasez de dólares, el encarecimiento de los alimentos y la falta de combustibles, problemas que se agudizaron en los últimos meses del gobierno del MAS.

Esta segunda vuelta, la primera en la vida democrática boliviana, no solo definirá quién conducirá el país durante los próximos cinco años, sino que también marcará el inicio de una nueva etapa de reconfiguración política y económica en Bolivia.

