Hallan a las dos personas secuestradas en condominio del Urubó

La Policía Boliviana logró dar con el paradero de las dos personas que habían sido reportadas como secuestradas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, según informó este sábado el ministro de Gobierno, Roberto Ríos.

El hecho ocurrió en la zona del Urubó, donde un grupo armado y encapuchado ingresó violentamente a un condominio privado y se llevó a las víctimas por la fuerza.

Según reportes preliminares, una de las víctimas sería la expareja de Iver García, conocido con el alias de ‘el Colla’ presunto testaferro de Sebastián Marset. La mujer fue secuestrada junto a su chofer por seis sujetos armados.

El ministro Ríos destacó la labor de las unidades especiales de la Policía Boliviana y señaló que las investigaciones aún continúan. “Tras un importante operativo, la Policía logró ubicar a las dos personas reportadas como secuestradas. Las acciones investigativas siguen para esclarecer la verdad de los hechos y garantizar que los responsables sean puestos ante la justicia”, escribió la autoridad en sus redes sociales.

Una vez rescatadas, las víctimas fueron trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Mira la programación en Red Uno Play