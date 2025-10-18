Lluvias provocan caos en Santa Cruz, La Paz y El Alto

Una intensa lluvia acompañada de granizo sorprendió a varias regiones del país durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, provocando inundaciones, cortes de energía eléctrica y caos vehicular en las ciudades de Santa Cruz, La Paz y El Alto.

En La Paz, varios barrios quedaron sin luz y con calles completamente anegadas, mientras que en El Alto, la acumulación de agua complicó el tránsito y obligó a muchos vecinos a caminar largas distancias para llegar a sus destinos.

En Santa Cruz, la lluvia se extendió hasta horas de la mañana de este sábado, afectando la rutina de cientos de personas que realizaban sus compras semanales en los mercados.

“No queda de otra que hacer mis compras pese a la lluvia, todas las calles están con agua”, comentó una ama de casa mientras trataba de cruzar una vía inundada.

Uno de los principales problemas reportados fue la falta de transporte público, ya que varios vehículos quedaron varados o evitaron circular por calles anegadas.

“Cada vez que llueve no hay micros, los autos se arruinan, las calles están inundadas y solo queda tener paciencia”, lamentó otro vecino.

Además, en Cochabamba también se reportaron lluvias esporádicas durante la jornada del sábado, aunque sin registrar mayores daños.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, evitar zonas de riesgo y mantenerse informada ante la posibilidad de nuevas precipitaciones en los próximos días.

