Balotaje: Todo lo que debes saber sobre las actividades del TSE para este domingo

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene todo preparado para la jornada del balotaje presidencial de este domingo 19 de octubre, en la que los bolivianos elegirán al próximo presidente del país.

El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi Quispe, informó que el cronograma está definido y se cumplirá bajo estrictas medidas de transparencia, seguridad y acompañamiento internacional.

Acto inaugural

La jornada electoral iniciará oficialmente a las 07:00 con un acto en la sede del TSE, en La Paz.

El evento contará con la participación de observadores internacionales, representantes de la Unión Europea, la OEA, la UNIORE, embajadores y delegaciones diplomáticas.

“Esto reforzará la transparencia y credibilidad del proceso”, señaló el vocal Tahuichi.

Inicio de la votación

A partir de las 08:00, se abrirán 34.000 mesas electorales en todo el país y en el exterior.

Cada mesa funcionará durante ocho horas continuas, hasta las 16:00, salvo que aún haya ciudadanos en fila, en cuyo caso se atenderá a todos hasta el último votante.

Requisitos para votar

El único documento válido para sufragar será la cédula de identidad en formato físico, vigente o con una caducidad de hasta un año.

No se aceptarán versiones digitales del documento.

El padrón electoral utilizado será el mismo de la primera vuelta, sin modificaciones.

Resultados preliminares

Una vez cerrado el proceso de votación, el TSE prevé ofrecer los resultados preliminares entre las 19:30 y 20:00 horas a través del Sistema de Resultados Preliminares (SIREPRE).

“En ese rango horario se sabrá qué candidato ha ganado la segunda vuelta”, indicó Tahuichi, aclarando que los resultados serán provisionales.

Cómputo oficial

El conteo oficial de votos se realizará en los Tribunales Electorales Departamentales (TEDs), con base en las actas originales que lleguen desde los recintos.

El proceso podría extenderse hasta 72 horas, momento en el cual se oficializarán los resultados definitivos.

(Con información de ABI)

