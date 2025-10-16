TEMAS DE HOY:
Un búho ingresó a un colegio de El Alto y sorprendió a estudiantes y vecinos

El ave se mantiene en lo alto de un árbol y se camufla entre las ramas, generando curiosidad y admiración.

Silvia Sanchez

16/10/2025 17:16

Foto Red Uno
La Paz, Bolivia

Un inusual visitante sorprendió a estudiantes, maestros y vecinos de la zona de Mercedario, en la ciudad de El Alto. Se trata de un búho que fue avistado en la copa de un árbol cercano a una unidad educativa, donde permanece oculto entre las ramas.

El hallazgo despertó gran entusiasmo, especialmente entre los niños, quienes aseguran observarlo todos los días con atención e incluso lo han convertido en motivo de inspiración artística.

“Me acuerdo que lo he visto el día martes, yo estaba en mi curso y mientras pasábamos clases, de la nada nos dimos cuenta. Todo mi curso comenzó a verlo, y uno de mis compañeros lo dibujó, le quedó muy bien”, contó un estudiante emocionado.

Algunos niños comentaron que sus padres les relataron historias sobre el búho y creen que podría haber llegado desde una iglesia cercana.

Vecinos y docentes destacaron la importancia de cuidar y no dañar al ave, recordando que estas especies son fundamentales para el equilibrio del ecosistema.

“Debemos proteger a estas aves, no molestarlas ni intentar capturarlas. Forman parte del medio ambiente y ayudan a controlar otras especies”, señalaron vecinos del lugar.

 

