Balotaje: ¿Qué documentos son válidos para votar el domingo?

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz recordó que el único documento válido para ejercer el voto en la segunda vuelta electoral del domingo 19 de octubre es la cédula de identidad original y física.

El vocal del TED, Franz Jiménez, explicó que el documento debe estar vigente o tener una caducidad máxima de un año, y aclaró que no se aceptarán versiones digitales.

“Los documentos digitales no están permitidos; tiene que ser el original y físico, y debe presentarse al presidente de la mesa de sufragio”, precisó Jiménez.

Asimismo, la autoridad informó que las personas que no puedan acudir a votar por motivos de fuerza mayor o cambio de domicilio podrán solicitar el certificado de impedimento en los puntos habilitados durante la jornada electoral.

“Vamos a tener puntos habilitados, y el sábado se publicará en la página del Órgano Electoral la lista de recintos donde se podrá obtener el certificado”, añadió el vocal.

Finalmente, Jiménez indicó que, a partir del lunes 20 de octubre, los ciudadanos también podrán tramitar este documento en las oficinas de los Tribunales Electorales Departamentales del país.

