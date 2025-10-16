¿Qué vuelos estarán permitidos el día de elecciones?

Los vuelos comerciales nacionales serán suspendidos este domingo 19 de octubre, día de la segunda vuelta de las elecciones generales, informó el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.

“El último vuelo nacional se realizará a las 23:00 del sábado 18 de octubre y el domingo no se efectuará ningún servicio, excepto vuelos de emergencia, para veedores y algunos candidatos”, explicó la autoridad en conferencia de prensa.

Montaño aclaró que las operaciones internacionales no sufrirán alteraciones. “Esos vuelos trabajarán con normalidad; los vamos a recibir y saldrán hacia sus destinos correspondientes”, indicó.

Respecto al transporte terrestre, las últimas salidas interprovinciales se realizarán a las 15:00 del sábado, mientras que las interdepartamentales saldrán hasta las 10:00 del mismo día.

En tanto, Mi Teleférico prestará servicio hasta las 22:30 del sábado, y Mi Tren, en Cochabamba, operará hasta las 21:00.

La medida busca garantizar el normal desarrollo del proceso electoral y la participación ciudadana, restringiendo la circulación vehicular sin autorización expresa durante la jornada de votación.

(Con información de ABI)

