¡Sorprendente! China inaugura las escaleras mecánicas al aire libre más largas del mundo

El impresionante proyecto, bautizado como “la escalera a las nubes”, se ha convertido en una nueva joya turística del país asiático.

Silvia Sanchez

16/10/2025 13:57

Imagen captura RR.SS.
China

China vuelve a asombrar al mundo con una hazaña de ingeniería y turismo: la inauguración de las escaleras mecánicas al aire libre más largas del planeta, una estructura que permite a los visitantes ascender una montaña de 1.500 metros en solo diez minutos, un recorrido que a pie tomaba más de dos horas.

El proyecto, llamado “La escalera a las nubes”, está ubicado en la montaña Lingshan, en la provincia de Jiangxi, y cuenta con una extensión de 1.236 metros. La estructura serpentea por la ladera de un acantilado, ofreciendo vistas panorámicas de una reserva natural con 72 picos y un paisaje cubierto de niebla que parece sacado de una postal.

Las autoridades locales destacan que la obra demandó una inversión de 17,8 millones de dólares y fue diseñada no solo para impulsar el turismo, sino también para promover la accesibilidad.

El sistema permite que personas mayores y visitantes con movilidad reducida puedan disfrutar del ascenso sin dificultad, mientras se deleitan con el imponente entorno natural.

Con esta innovadora obra, China suma otro atractivo a su extensa lista de destinos que combinan tecnología, naturaleza y turismo sostenible.

 

