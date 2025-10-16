Vehículos del Órgano Electoral hacen fila por combustible en surtidores de La Paz

Varios vehículos del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) realizan filas en una estación de servicio ubicada cerca de la terminal de buses de la ciudad de La Paz, a la espera de abastecerse de gasolina.

Según se conoce, los motorizados están destinados al traslado de material electoral hacia distintos distritos del país, dentro del cronograma establecido para la segunda vuelta electoral del domingo 19 de octubre.

Algunos conductores informaron que permanecen en fila desde las primeras horas de este jueves 16 de octubre y denunciaron que solo se les permite cargar 60 litros de gasolina, pese a que sus vehículos requieren hasta 160 litros para cubrir las rutas asignadas.

La pasada jornada, autoridades del Ministerio de Hidrocarburos, YPFB y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) firmaron un acuerdo para garantizar el abastecimiento de combustible destinado al proceso electoral.

“Todos los tribunales electorales ya tienen garantizada la provisión de su combustible. Esa es una coordinación que se va a hacer directamente entre los tribunales y los puntos focales determinados tanto por YPFB como por la ANH”, informó el vocal del TSE, Gustavo Ávila.

