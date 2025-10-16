TEMAS DE HOY:
Concluye reunión entre vocales del TSE y misión de observadores de la OEA

El encuentro fue calificado como positivo. La misión internacional desplegó 83 observadores en todo el país.

Silvia Sanchez

16/10/2025 13:43

Foto APG
La Paz, Bolivia

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) sostuvo una reunión con la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) para coordinar los detalles de la segunda vuelta electoral, prevista para este domingo 19 de octubre.

El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, calificó el encuentro como positivo y destacó el respaldo brindado por la misión internacional.

“Hemos tenido una reunión positiva, intercambiamos criterios y recibimos el apoyo de la misión. Esto genera certezas para el pueblo boliviano, y desde el TSE siempre recibimos estas visitas con satisfacción”, afirmó.

 

Por su parte, el jefe de la misión de observadores, Juan Fernando Cristo, resaltó la tranquilidad y transparencia con la que se desarrolló la primera vuelta electoral, señalando que esperan el mismo comportamiento ciudadano en la segunda jornada.

“Esta misión se ha desplegado en los nueve departamentos del país y en cuatro ciudades del exterior donde votan los bolivianos. Son 83 especialistas en temas electorales e institucionales, y queremos destacar las puertas abiertas de la institucionalidad boliviana”, indicó.

 

La presencia de la misión de la OEA busca garantizar confianza y certidumbre en el desarrollo del proceso electoral del próximo domingo.

