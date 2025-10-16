¿Para qué alcanza Bs 100? Amas de casa dicen que redujeron sus compras

La constante subida de precios en los mercados ha llevado a muchas amas de casa a ajustar sus presupuestos y reducir la lista de compras. Con Bs 100 en el bolsillo, aseguran que ya no pueden adquirir la misma cantidad de productos que antes.

“La papa, el tomate, todo está demasiado caro. Con el bolsillo del boliviano ya no alcanza para nada. Al menos esos dos productos he reducido”, contó una ama de casa en el mercado de Villa Fátima.

Otras personas coincidieron en que han tenido que dejar de lado productos no esenciales, como café o bebidas de dieta, para priorizar alimentos básicos.

“El precio de la carne y el aceite está muy alto. Varias familias ya reemplazan la carne de res por otros alimentos. La economía está difícil, no hay trabajo y hay que reducir”, comentó otra compradora.

La población espera que los precios se estabilicen para poder volver a llenar la canasta familiar sin tantas restricciones como en los últimos meses.

Mira la programación en Red Uno Play