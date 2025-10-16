¡Atención! Emiten alerta Naranja por fuertes vientos en tres departamentos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta de prioridad Naranja por la presencia de vientos moderados a fuertes que afectarán varias regiones de los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca.

Según el reporte oficial, el fenómeno se presentará desde la tarde del miércoles 15 hasta la mañana del viernes 17 de octubre de 2025, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 90 kilómetros por hora en algunas zonas.

Regiones con alerta:

Santa Cruz: la alerta rige para las provincias Ibáñez, Warnes, Ichilo, Sara, Santiesteban, oeste de Cordillera y Chiquitos, además del sudeste de Guarayos y Ñuflo de Chávez.

Tarija: se prevén vientos de 40 a 70 kilómetros por hora en la provincia Gran Chaco.

Chuquisaca: la alerta se pronostica en la provincia Luis Calvo.

El Senamhi advirtió que las condiciones de viento podrían favorecer la formación y propagación de focos de calor, por lo que recomendó a la población y a las autoridades locales tomar las previsiones necesarias para evitar incendios forestales y daños materiales.

