Una intensa lluvia con granizo provocó el colapso de calles y avenidas en la ciudad de Tarija la tarde de este jueves 16 de octubre. Las fuertes corrientes sorprendieron a los vecinos y dejaron varios vehículos varados.

Las calles quedaron completamente inundadas, afectando a movilidades y motocicletas estacionadas en la vía pública. El granizo, del tamaño de pequeñas pelotas, dañó techos de viviendas y cubrió con un manto blanco el suelo chapaco.

Según reportes locales, el muro de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT) se derrumbó como consecuencia del temporal. También se reportaron afectaciones en el mercado central.

En varias comunidades de la provincia Cercado, el granizo impactó los cultivos. Algunos productores reportaron pérdidas cuantiosas debido al daño en sus parcelas.

