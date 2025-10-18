Camión de alto tonelaje impacta contra un poste en la carretera a Cotoca y deja un fallecido

Un fatal accidente de tránsito se registró en las últimas horas en la carretera que conecta Santa Cruz con Cotoca, donde un camión de alto tonelaje perdió el control y chocó violentamente contra un poste de luz, dejando como saldo una persona fallecida.

El hecho, ocurrido durante la mañana de este sábado y bajo condiciones de lluvia, movilizó a personal de Tránsito y grupos de la Policía, quienes resguardan la zona y atienden el caos vehicular generado.

Las primeras hipótesis y la víctima

Según las primeras investigaciones y el relato de testigos, el conductor del camión habría perdido el control de su motorizado en la carretera, impactando directamente contra el poste.

La víctima, cuya identidad no fue revelada de inmediato, habría salido expedida de la cabina a través del parabrisas debido a la fuerza del impacto. La Policía se encuentra en el lugar a la espera de la División Homicidios para realizar el levantamiento legal del cuerpo e iniciar las pericias investigativas.

Hasta el momento, no se tienen reportes de otras personas lesionadas. La familia del fallecido ya se encuentra en el lugar, mientras la policía realiza las diligencias para determinar las causas exactas de este lamentable suceso.

Mira la programación en Red Uno Play