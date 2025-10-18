Un bus de transporte interdepartamental de la flota Trans Pando, que cubría la ruta Santa Cruz-Trinidad, fue consumido por el fuego en un dramático incidente ocurrido a 10 kilómetros del municipio El Puente. Afortunadamente, la rápida reacción del personal y los pasajeros permitió que las 60 personas a bordo salieran ilesas.

El video y las imágenes difundidas muestran el vehículo, un bus de doble piso, envuelto en llamas y una densa columna de humo negro que se elevaba sobre la carretera. Al final del incidente, el vehículo quedó prácticamente reducido a cenizas.

El origen del fuego y la rápida evacuación

Testigos presenciales indicaron que el incendio se inició en una de las llantas del bus y se propagó rápidamente. Las llamas se extendieron con velocidad hasta alcanzar el tanque de combustible, lo que provocó una conflagración total.

A pesar de la magnitud del fuego, el suceso fue catalogado como una "desgracia con suerte" dado que todos los pasajeros lograron salir del vehículo a tiempo. En los videos se observa a los 60 ocupantes ya fuera del bus, a salvo a un lado de la carretera, mientras el fuego consume la carrocería.

Las autoridades de Tránsito y la Policía se movilizaron al lugar, pero confirmaron que, pese a la pérdida material total del vehículo, no se reportaron heridos ni víctimas fatales.

Mira la programación en Red Uno Play