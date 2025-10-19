TEMAS DE HOY:
Segunda vuelta en marcha: ¿En qué país ya se inició la votación?

Debido a la diferencia horaria, Japón fue el primer país en dar inicio a la votación de la segunda vuelta presidencial.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

18/10/2025 20:33

Foto: Redes Sociales
Tokio, Japón

Este sábado se registró el primer voto de las elecciones nacionales de Bolivia en la ciudad de Tokio,  marcando el inicio oficial del balotaje presidencial 2025.

Debido a la diferencia horaria, Japón es el primer país donde se vive la jornada electoral, en la que los bolivianos deben elegir entre Rodrigo Paz (PDC) y Tuto Quiroga (Alianza Libre).

La votación se lleva a cabo en la Embajada de Bolivia en Tokio, donde ciudadanos residentes comenzaron a emitir su voto desde temprano. Este hecho simbólico abre el proceso electoral para los bolivianos que viven en el exterior, quienes participan activamente en la definición del futuro político del país.

En Japón, decenas de ciudadanos bolivianos están habilitados para sufragar, siendo parte del grupo de más de 369.000 votantes registrados en 22 países del mundo. 

Países como Alemania, Argentina, Brasil, España, Chile y Estados Unidos también tienen mesas habilitadas para el voto boliviano. 

