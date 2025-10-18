TEMAS DE HOY:
Comunidad

Mazamorra deja intransitable la carretera a Sud Yungas a horas de la segunda vuelta

Decenas de vehículos quedaron atrapados en la ruta entre Chulumani y Puente Villa, tras un deslizamiento de mazamorra provocado por intensas lluvias.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

18/10/2025 17:32

Foto: Los Yungas Informa
La Paz, Bolivia

La tarde de este sábado el camino troncal que conecta Chulumani con Puente Villa, quedó completamente bloqueado por un deslizamiento de mazamorra provocado por las intensas lluvias caídas en la región.

El lodo y los escombros han impedido el paso de vehículos, afectando especialmente al transporte público que comunica a Los Yungas con la ciudad de La Paz.

Transportistas y pasajeros se vieron obligados a detener sus recorridos y solicitan con urgencia la intervención de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para el envío de maquinaria pesada que permita despejar la vía y restablecer el tránsito.

Foto: Juan Adolfo Apaza Mamani

Muchos de los afectados expresaron su preocupación por quedar varados en medio del mal tiempo, sin posibilidad de continuar su viaje.

La situación genera aún más preocupación considerando que este domingo se celebrará la segunda vuelta electoral, por lo que, a partir de la medianoche de hoy, se prohíbe la circulación de vehículos en todo el país, según lo establecido por el Tribunal Supremo Electoral.

 

