TEMAS DE HOY:
Madre agrede a sus hijos Narcotráfico en Cochabamba tentativa de feminciido

27ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Un descuido al quemar basura desató un incendio en una vivienda en Santa Cruz

La quema de desechos derivó en un incendio que afectó una vivienda en la zona Santos Dumont. Solo se reportaron pérdidas materiales.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

06/12/2025 21:18

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un incendio se registró en el octavo anillo de la avenida Santos Dumont luego de que el fuego usado para quemar basura se descontroló y se expandió hacia una vivienda. El siniestro dañó varios electrodomésticos y alarmó a los vecinos. Bomberos intervinieron rápidamente y evitaron que las llamas se propaguen a otras casas.

El hecho comenzó cuando los habitantes de la vivienda encendieron desechos en la parte trasera del lote. Uno de los afectados contó que no lograron ver a tiempo cómo avanzaba el fuego: “Estábamos quemando basura atrás y no llegamos a ver, y eso se ardió. Le metimos agua, pero de repente se prendió otra vez”, relató.

El fuego se propagó rápidamente, afectando electrodomésticos y objetos electrónicos como un plasma, un freezer, una consola de videojuegos y un televisor.

 

Las viviendas de la zona, construidas de forma improvisada, dificultaron el control inicial del incendio. Pese a ello, los bomberos lograron contener las llamas. “No hubo daños personales, solo materiales, principalmente reciclaje y otros objetos almacenados”, señalaron.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Dueños de la tarde

05:55

Uno decide

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Dueños de la tarde

05:55

Uno decide

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD