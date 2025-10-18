¡Impactante! Joven pierde parte de su mano tras explosión de fuegos artificiales dentro de un vehículo en EEUU

Un incidente estremecedor y de grave consecuencia tuvo lugar en Estados Unidos, donde un joven sufrió la mutilación parcial de una de sus manos a causa de la explosión de fuegos artificiales que manipulaba dentro de un automóvil.

El video, grabado por uno de los ocupantes del vehículo, muestra el momento en que un grupo de jóvenes se encuentra en el interior de un vehículo por la noche. Las imágenes capturan segundos de alta tensión y nerviosismo justo antes de que uno de los ocupantes sufriera la catastrófica lesión. El hecho se habría registrado en julio de este año, pero el video se hizo viral recientemente publicado por Crónica Policial.

Según la narrativa de los reportes y lo que se desprende de las grabaciones, el sujeto se encontraba manipulando material pirotécnico, presuntamente fuegos artificiales de alta potencia, mientras estaba dentro del automóvil. La explosión fue repentina y extremadamente violenta, resonando de manera ensordecedora en el reducido espacio del habitáculo.

Consecuencias devastadoras

El estallido le provocó al joven lesiones severas e inmediatas en una de sus manos. Testigos aseguran que la detonación fue tan fuerte que provocó daños en el interior del vehículo. Momentos después de la explosión, se puede escuchar a los acompañantes del joven expresar pánico y consternación al darse cuenta de la gravedad de la lesión.

El video capta la mano gravemente herida del joven, con múltiples dedos visiblemente mutilados y daños considerables, y más tarde una imagen muestra el estado de la mano ya en un entorno hospitalario con intervenciones médicas visibles.

Los hechos confirman la pérdida de varios dedos y la mutilación severa de la mano del afectado como resultado directo del incidente con la pirotecnia.

Este trágico accidente sirve como una dolorosa advertencia sobre la peligrosa práctica de encender o manipular fuegos artificiales dentro de vehículos o en cualquier espacio cerrado. Las lesiones por pirotecnia son comunes, pero la concentración del poder explosivo en un espacio tan pequeño como el de un automóvil aumenta drásticamente el riesgo de heridas catastróficas. Las autoridades de seguridad suelen reiterar que los fuegos artificiales deben ser manejados por adultos, siempre al aire libre, y siguiendo estrictas medidas de seguridad.

Advertencia: imágenes sensibles

