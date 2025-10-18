TEMAS DE HOY:
A un solo clic: así puedes saber dónde te toca votar en el balotaje

Los votantes pueden acceder a esta información a través de diversas herramientas habilitadas por el TSE. 

Silvia Sanchez

18/10/2025 16:56

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó herramientas digitales para que los ciudadanos puedan consultar fácilmente su recinto y mesa de sufragio de cara a la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el 19 de octubre de 2025.

Consulta rápida y gratuita

Los votantes pueden acceder a esta información a través de la aplicación móvil Yo Participo o mediante la página web oficial del TSE.

Solo debes seguir estos pasos:

  1. Ingresa a 👉 https://yoparticipo.oep.org.bo/

  2. Introduce tu número de cédula de identidad (sin el lugar de expedición).

  3. Escribe tu fecha de nacimiento.

  4. Completa el código Captcha.

  5. Haz clic en “Consultar”.

El sistema mostrará de inmediato tu ciudad de votación, el nombre del recinto electoral y el número de mesa en el que estás habilitado para emitir tu voto.

El TSE recordó que el proceso se desarrolla dentro de los plazos establecidos por ley y que estas herramientas buscan facilitar la participación ciudadana en los comicios del 19 de octubre.

