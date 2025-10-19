Un vehículo se incendió la noche del sábado en el barrio Guaracachi, aparentemente a causa de un cortocircuito en el motor.

El conductor del auto sufrió quemaduras de primer grado, mientras que los tres pasajeros salieron ilesos.

El incendio ocurrió en plena vía pública y generó alarma entre los vecinos, quienes actuaron rápidamente para ayudar.

“Escuchamos una explosión, y cuando salimos a ver, el auto ya estaba en llamas. Trajimos baldes con agua, pero el fuego era fuerte. Por suerte, los vecinos del condominio tenían extintores y eso ayudó a apagarlo más rápido”, relató uno de los testigos.

El fuego comenzó en la parte del motor, lo que hace suponer que se trató de una falla eléctrica. Bomberos y efectivos policiales llegaron al lugar para controlar la situación y realizar las investigaciones correspondientes.

El conductor fue atendido por personal médico y se encuentra fuera de peligro.

