El conductor sufrió quemaduras de primer grado y fue atendido por personal médico. Vecinos ayudaron a sofocar las llamas con baldes de agua y extintores.
19/10/2025 7:09
Escuchar esta nota
Un vehículo se incendió la noche del sábado en el barrio Guaracachi, aparentemente a causa de un cortocircuito en el motor.
El conductor del auto sufrió quemaduras de primer grado, mientras que los tres pasajeros salieron ilesos.
El incendio ocurrió en plena vía pública y generó alarma entre los vecinos, quienes actuaron rápidamente para ayudar.
“Escuchamos una explosión, y cuando salimos a ver, el auto ya estaba en llamas. Trajimos baldes con agua, pero el fuego era fuerte. Por suerte, los vecinos del condominio tenían extintores y eso ayudó a apagarlo más rápido”, relató uno de los testigos.
El fuego comenzó en la parte del motor, lo que hace suponer que se trató de una falla eléctrica. Bomberos y efectivos policiales llegaron al lugar para controlar la situación y realizar las investigaciones correspondientes.
El conductor fue atendido por personal médico y se encuentra fuera de peligro.
Mira la programación en Red Uno Play
07:00
08:00
08:15
08:30
09:00
09:30
07:00
08:00
08:15
08:30
09:00
09:30