Mercados de Santa Cruz se llenan de compradores que buscan abastecerse para este domingo

Se reitera la instrucción de que todos los mercados permanecerán cerrados mañana en acatamiento a las disposiciones electorales, por lo que la población debe asegurar sus compras durante lo que resta de la jornada de hoy.

Milen Saavedra

18/10/2025 14:44

Santa Cruz, Bolivia

A pocas horas de la histórica segunda vuelta electoral de mañana, los mercados de Santa Cruz de la Sierra han registrado una masiva afluencia de personas que buscan abastecerse de alimentos y productos esenciales antes del cierre total de este domingo.

A pesar de la intensa lluvia que se registró durante el sábado, la población se volcó a los centros de abasto para preparar el "encierro" electoral.

Parrillada y abarrotes: Lo más buscado

Los productos más solicitados son aquellos destinados a pasar el día de votación en casa, incluyendo alimentos para un eventual asado familiar.

"Me he mojado, pero no queda otra. Hay que aprovisionarse con algo de carne para hacerse una parrillada, si es que sale el sol, un poco de pollo también y verduras, para una buena ensalada", comentó un comprador.

Los comerciantes confirmaron el gran movimiento, especialmente en los puestos de cárnicos. Un vendedor señaló que hay mucha gente en el mercado, llevando principalmente carne y pollo, aunque advirtió sobre un ligero incremento en los precios. "Unos dos bolivianos por lo menos ha subido, tanto carne como pollo," indicó.

Horario extendido hasta las 22:00

Ante la alta demanda, la dirigencia de los comerciantes ha tomado la decisión de extender el horario de atención en los mercados cruceños este sábado.

"Antes se atendía hasta las 8 de la noche, ahora va a ser hasta las 10 de la noche", informó un dirigente. Sin embargo, hizo un llamado a los compradores a no esperar hasta el último minuto, ya que los comerciantes también necesitan retornar a sus hogares para prepararse para el domingo electoral.

Se reitera la instrucción de que todos los mercados permanecerán cerrados mañana en acatamiento a las disposiciones electorales, por lo que la población debe asegurar sus compras durante lo que resta de la jornada de hoy.

 

 

