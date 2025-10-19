“Marset se encuentra en Bolivia, viviendo en el Urubó”, afirmó alias ‘El Colla’ en un video

A través de un video publicado en redes sociales, Ivar García, alias ‘El Colla’, denunció que la mujer secuestrada la tarde de este sábado en la zona del Urubó es la madre de su hija y que, junto a ella, también fue secuestrado su chofer.

García señaló directamente al capo del narcotráfico Sebastián Marset como responsable de este acto delincuencial y advirtió que “si algo le pasa” a su expareja, la culpa recae en el uruguayo, quien según afirmó, está radicado en Santa Cruz y actúa con impunidad, amparado por supuesta protección policial.

“Hago responsable directamente a Sebastián Marset, que viene amenazándome desde hace un tiempo, acusándome de que fui yo quien habló de él”, declaró alias ‘El Colla’, quien fue investigado por presuntamente ser testaferro de Marset.

Además, García aseguró que “Marset se encuentra en Bolivia, viviendo en la zona del Urubó; él mismo me lo manifestó en una videollamada que estaba protegido por altos mandos de la Policía de la FELCC y la FELCN”.

Tras varias horas, el ministro de Gobierno confirmó mediante sus redes sociales, que ambas personas fueron localizadas y trasladadas hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.

