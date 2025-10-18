TEMAS DE HOY:
Luis Marcelo Arce Militar acusado de abuso trufista asesinado+

Comunidad

Transportistas dicen que no podrán votar porque están en las filas por combustible

Decenas de conductores de transporte pesado aseguran que no podrán asistir a votar este domingo 19 de octubre, ya que permanecen en largas filas para abastecerse de combustible desde hace varios días.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

17/10/2025 20:37

Fila de camiones en la carretera al norte
Santa Cruz, Bolivia

La escasez de combustible, que afecta a varias regiones del país, nuevamente está provocando consecuencias inesperadas de cara a las elecciones de este domingo 19 de octubre.

Conductores del transporte pesado, que permanecen desde hace días en largas filas para conseguir diésel, manifestaron su preocupación por no poder asistir a sus respectivos centros de votación.

“Desde el día miércoles que estoy haciendo fila. No sabemos cómo vamos a sufragar, yo creo que nos va a tocar quedarnos acá si no conseguimos combustible”, declaró un conductor que lleva más de 72 horas en la carretera al norte, aguardando por una cisterna que aún no llega.

La imposibilidad de abandonar sus vehículos por miedo a perder su lugar en la fila los obliga a priorizar el combustible antes que el sufragio.

Los trabajadores del sector denuncian que “se pasa más tiempo en la cola que trabajando”, lo que afecta no solo su derecho al voto, sino también su sustento diario.

Algunos afirmaron que solo acudirán a las urnas si logran abastecerse a tiempo. “Si agarramos diésel, vamos a ir a votar; si no, no”, sentenció un conductor visiblemente cansado.

Ante esta situación, los afectados hacen un llamado urgente a las autoridades para que prioricen soluciones que permitan garantizar el acceso al combustible.

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Uno decide

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

