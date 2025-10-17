La Policía aprehendió a 311 personas por infringir el Auto de Buen Gobierno en La Paz y El Alto

El comandante departamental de la Policía en La Paz, general Gunther Agudo, informó este viernes que 311 personas fueron aprehendidas por incumplir las disposiciones establecidas en el Auto de Buen Gobierno, vigente con motivo de las elecciones judiciales.

“Es ahí que tenemos 311 infractores tanto lo que responde a la ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto. En la ciudad de La Paz tenemos 133 y en la ciudad de El Alto 178, entre varones y mujeres”, detalló el jefe policial en conferencia de prensa.

Entre los aprehendidos también están 29 extranjeros que vulneraron las restricciones establecidas por la norma, que rige desde las 00:00 del viernes hasta las 12:00 del lunes, periodo en el que se prohíbe el consumo y la venta de bebidas alcohólicas en espacios públicos y privados, así como el porte de armas blancas y de fuego.

El general Agudo recordó que la Policía mantiene vigilancia permanente en cinco puntos de resguardo del material electoral, con el fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la jornada democrática.

