Vocal: "YPFB cumplió con la dotación de combustible para trasladar el material electoral"

A solo 48 horas de la histórica segunda vuelta presidencial en Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) asegura que el proceso se desarrolla con total normalidad y que la logística está “a punto”. El vocal del TSE, Gustavo Ávila, brindó detalles en una entrevista con el programa El Mañanero, destacando que el despliegue de material electoral ya se encuentra avanzado en un 90%, y que se prevé culminar su distribución este sábado.

El operativo comenzó por el departamento del Beni, debido a sus condiciones geográficas que incluyen transporte fluvial. Posteriormente se continuó con La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. “Hoy (viernes) empieza el envío a Sucre, Oruro, Potosí y Tarija. Estamos cumpliendo el cronograma sin contratiempos, gracias al trabajo coordinado con las autoridades locales”, afirmó Ávila.

Una de las principales preocupaciones logísticas era el abastecimiento de combustible, que también ha sido atendida. Ávila recordó que hace 48 horas se firmó un compromiso con YPFB y el Ministerio de Hidrocarburos para garantizar la provisión de carburantes.

“YPFB ha cumplido con la dotación de combustible a todos los tribunales electorales y al SERECI”, aseguró el vocal, luego de verificar personalmente el cumplimiento en Santa Cruz.

En cuanto a los jurados electorales, el vocal del TSE informó que más del 90% de las mesas ya cuentan con sus integrantes designados. Resaltó la respuesta positiva de la ciudadanía, que ha asumido el rol con responsabilidad en esta primera experiencia de segunda vuelta en Bolivia. “La gente entiende la importancia histórica de este momento”, enfatizó.

¿Se tendrá un ganador el domingo?

Sobre el funcionamiento del sistema de resultados preliminares (SIREPRE), Ávila explicó que en la primera vuelta se alcanzó un 92% de avance para las 21:00 horas. Este domingo, el objetivo es entregar los primeros datos cerca de las 20:00. “La limitante sigue siendo el acceso a internet en algunas zonas, pero estamos redoblando esfuerzos para acercarnos al 100%”, precisó.

No obstante, aclaró que el SIREPRE no define al ganador, ya que se trata de resultados preliminares. “Los resultados oficiales vendrán del cómputo departamental. Si hay una diferencia marcada entre el primero y el segundo, podríamos tener una tendencia clara, pero el pueblo debe entender que lo oficial es el cómputo”, subrayó.

Con todo esto, el TSE busca garantizar un proceso confiable y ordenado para una jornada electoral que marcará un hito en la democracia boliviana.

Mira la programación en Red Uno Play