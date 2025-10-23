TEMAS DE HOY:
secuestro Odalys Vaquiata Robo de vehículo

30ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Rodrigo Paz actualiza sus redes y se presenta como “presidente electo de Bolivia”

La actualización en sus redes sociales se produce tras la confirmación oficial de los resultados de la segunda vuelta electoral.

Silvia Sanchez

23/10/2025 10:41

Imagen captura RR.SS.
Bolivia

Escuchar esta nota

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, modificó este jueves la descripción de sus perfiles en TikTok, X (Twitter) y Facebook, donde ahora se lee:

“Presidente electo de Bolivia 2025 - 2030. Bolivia, Bolivia, Bolivia… Siempre Bolivia. Vienen tiempos mejores”.

La actualización en sus redes sociales se produce tras la confirmación oficial de los resultados de la segunda vuelta electoral por parte del Sistema de Recuento Preliminar (Sirepre), que ratificó la victoria del Partido Demócrata Cristiano (PDC), liderado por Paz y su acompañante de fórmula Edmand Lara.

 

De acuerdo con el cómputo oficial concluido al 100%, el PDC obtuvo 3.519.534 votos, equivalentes al 54,96% del total de sufragios válidos, mientras que Alianza Libre, que postulaba a Jorge “Tuto” Quiroga y Juan Pablo Velasco, alcanzó 2.864.661 votos (45,04%).

Con estos resultados, se confirma el triunfo de Paz y Lara en la contienda presidencial, dando paso al proceso de transición de mando, que ya fue activado por el actual Gobierno.
El Ministerio de Gobierno informó que se emitieron decretos supremos para garantizar una transferencia de poder ordenada, segura y transparente de cara al próximo 8 de noviembre, fecha prevista para la posesión presidencial.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD