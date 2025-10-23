Rodrigo Paz actualiza sus redes y se presenta como “presidente electo de Bolivia”

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, modificó este jueves la descripción de sus perfiles en TikTok, X (Twitter) y Facebook, donde ahora se lee:

“Presidente electo de Bolivia 2025 - 2030. Bolivia, Bolivia, Bolivia… Siempre Bolivia. Vienen tiempos mejores”.

La actualización en sus redes sociales se produce tras la confirmación oficial de los resultados de la segunda vuelta electoral por parte del Sistema de Recuento Preliminar (Sirepre), que ratificó la victoria del Partido Demócrata Cristiano (PDC), liderado por Paz y su acompañante de fórmula Edmand Lara.

De acuerdo con el cómputo oficial concluido al 100%, el PDC obtuvo 3.519.534 votos, equivalentes al 54,96% del total de sufragios válidos, mientras que Alianza Libre, que postulaba a Jorge “Tuto” Quiroga y Juan Pablo Velasco, alcanzó 2.864.661 votos (45,04%).

Con estos resultados, se confirma el triunfo de Paz y Lara en la contienda presidencial, dando paso al proceso de transición de mando, que ya fue activado por el actual Gobierno.

El Ministerio de Gobierno informó que se emitieron decretos supremos para garantizar una transferencia de poder ordenada, segura y transparente de cara al próximo 8 de noviembre, fecha prevista para la posesión presidencial.

