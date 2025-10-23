Comité insta a Diputados aprobar ley de combustible por emergencia

La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó la Ley Transitoria de Emergencia presentada por el Comité pro Santa Cruz, con el objetivo de enfrentar la escasez de combustibles que afecta al país.

El proyecto busca habilitar mecanismos de importación directa de carburantes, en caso de que YPFB no pueda garantizar el suministro necesario.

El presidente del Comité Cívico cruceño, Stello Cochamanidis, celebró la aprobación en comisión y aseguró que se trata de un paso importante para salir de la emergencia.

“Si ya se pasó este filtro es porque la ley, definitivamente, es buena para frenar esta crisis de combustible que, si no se soluciona, para mañana se transformará en una crisis de alimentos”, advirtió.

Cochamanidis exhortó a los diputados a aprobar la ley en la sesión del jueves, y cuestionó si los legisladores “están del lado de la población” frente a la emergencia nacional.

De ser aprobada por la Cámara de Diputados, la norma pasará al Ejecutivo para su promulgación.

