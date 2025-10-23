TEMAS DE HOY:
Rodrigo Paz vendía pornografía El Colla

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Comité insta a Diputados aprobar ley de combustible por emergencia

De ser aprobada por la Cámara de Diputados, la ley pasaría al presidente Luis Arce para su promulgación. 

Naira Menacho

22/10/2025 20:59

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó la Ley Transitoria de Emergencia presentada por el Comité pro Santa Cruz, con el objetivo de enfrentar la escasez de combustibles que afecta al país.

El proyecto busca habilitar mecanismos de importación directa de carburantes, en caso de que YPFB no pueda garantizar el suministro necesario.

El presidente del Comité Cívico cruceño, Stello Cochamanidis, celebró la aprobación en comisión y aseguró que se trata de un paso importante para salir de la emergencia.

Si ya se pasó este filtro es porque la ley, definitivamente, es buena para frenar esta crisis de combustible que, si no se soluciona, para mañana se transformará en una crisis de alimentos”, advirtió.

Cochamanidis exhortó a los diputados a aprobar la ley en la sesión del jueves, y cuestionó si los legisladores “están del lado de la población” frente a la emergencia nacional.

De ser aprobada por la Cámara de Diputados, la norma pasará al Ejecutivo para su promulgación. 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD