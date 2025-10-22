Comisión aprueba ley para importar combustibles y lo deriva al pleno

La Comisión de Economía plural de la Cámara de Diputados aprobó en grande y detalle el proyecto de ley corta y transitoria de combustibles propuesto por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y lo remiten al pleno de la Cámara baja para su tratamiento.

El proyecto de ley también radica en la comisión de Política Económica de la Cámara de Diputados que aún no agendó su tratamiento para posteriormente remitirlo al pleno.

El proyecto, que fue presentado por representantes cívicos y sectores empresariales, plantea medidas excepcionales para permitir la importación directa de combustibles por parte de entidades privadas y subnacionales, con el fin de evitar la escasez que afecta la cadena logística y productiva nacional.

La iniciativa busca ampliar las fuentes de abastecimiento energético, ante los problemas registrados en el país. El proyecto permitiría la importación directa de combustibles por privados, siempre bajo regulación estatal.

Una vez que las comisiones concluyan su trabajo, el proyecto será incluido en la agenda del pleno, que deberá definir su aprobación o rechazo en función de los informes presentados.

