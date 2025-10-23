Rodrigo Paz presenta denuncia por uso indebido de su nombre en ofrecimientos de cargos públicos

El presidente electo, Rodrigo Paz Pereira, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Departamental de La Paz contra Gilberto Hurtado, tras la difusión de un video en redes sociales en el que se observa al mencionado ciudadano ofreciendo cargos públicos y solicitando aportes económicos en nombre del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

El caso fue abierto por el Ministerio Público bajo el Código Único CUD: 201102012507445, y está a cargo del fiscal de materia Fernando J. Espinoza Medrano, de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas y Delitos Tributarios y Aduaneros.

De acuerdo con el requerimiento fiscal emitido el 21 de octubre, la Fiscalía solicita a la Unidad de Cibercrimen de la Felcc-La Paz realizar un informe técnico sobre la publicación del video en la red social TikTok, incluyendo:

El contenido de las grabaciones.

La cantidad de reproducciones y compartidos.

La identificación del usuario creador y del propietario del dominio vinculado al enlace de la cuenta donde se difundió el material.

La denuncia señala a Gilberto Hurtado por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo y extorsión, tipificados en los artículos 158 y 333 del Código Penal boliviano, luego de que se viralizara el video en el que se lo escucha atribuirse representaciones del PDC y ofrecer cargos a cambio de dinero.

Con esta acción, el Ministerio Público inicia la investigación para determinar responsabilidades penales y verificar la autenticidad del video y su difusión digital, en el marco de la lucha contra la corrupción y la transparencia institucional.

Mire la denuncia:

