Un hombre encapuchado y armado asaltó un minimarket ubicado en la avenida Busch, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde intimidó a una cajera, robó el dinero de la caja y la encerró en el baño antes de huir.

El hecho fue captado por las cámaras de seguridad del local. En las imágenes se ve cómo el asaltante abre la caja registradora, toma el dinero y exige billetes de mayor valor.

“Dame la plata, quiero todo el efectivo, ¿dónde están los billetes?”, se escucha decir al delincuente, que además tomó una cajetilla de cigarros y un celular del mostrador.

Robó Bs 1.500 y encerró a la cajera

Según la denuncia presentada, el delincuente se llevó una suma total de Bs 1.500, tres cajetillas de cigarros y un celular personal de la cajera. Después del robo, la encerró en el baño del establecimiento.

“Entró y sacó todo lo que había. Cuando terminó todo, llamé a mi jefa y fuimos a sentar la denuncia”, relató la trabajadora.

La víctima también señaló que el hombre tenía acento argentino, lo que fue incluido en la denuncia formal ante la Policía.

