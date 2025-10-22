Gobierno logra repatriar a dos familias bolivianas desde Gaza, entre ellas la del médico Refaat Alathamna

La ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, confirmó que el Gobierno boliviano logró repatriar a dos familias que permanecían en la Franja de Gaza, tras gestiones diplomáticas que se extendieron por varios meses. El grupo, conformado por 10 personas, ya se encuentra en la frontera con Jordania y se prevé que arribe al país en los próximos días.

“Hoy tenemos que transmitir una noticia muy importante para Bolivia, porque todos los bolivianos y bolivianas estábamos realmente a la espera de que se pueda evacuar a dos familias que se encontraban en Gaza. Tengo que decirles que hoy, 22 de octubre, con mucha satisfacción, estas dos familias se encuentran en la frontera de Jordania”, declaró Sosa.

Entre los repatriados se encuentra el médico Refaat Alathamna y su familia, además de otra familia boliviana identificada como la de Ignacio Colque.

Según explicó la Canciller, las gestiones comenzaron en 2023 y forman parte de un operativo humanitario mediante el cual ya se logró evacuar a 120 bolivianos desde territorio israelí y palestino.

Sosa también destacó la colaboración de otros países en el proceso de traslado y protección de los connacionales, que permanecieron varios meses en situación de riesgo debido al conflicto en la región.

