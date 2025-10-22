Gobierno aprueba decreto para una transición presidencial ordenada y transparente

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que el Ejecutivo aprobó un Decreto Supremo que establece los lineamientos para una transición presidencial ordenada, transparente y conforme a la normativa vigente.

“Se trata de proteger la democracia y garantizar una transición transparente y ordenada. Hoy se aprobó el Decreto Supremo que regula la entrega de documentación y define qué ministerio será el encargado de coordinar este proceso”, explicó Ríos en contacto con los medios.

El decreto contempla, además, los actos protocolares y los gastos previstos para los festejos del próximo 8 de noviembre, fecha en la que Rodrigo Paz asumirá la Presidencia del Estado.

El titular de Gobierno destacó que la medida refleja la vocación democrática y el respeto institucional.

“No solo se trata de la vocación democrática que distinguió estos cinco años de gestión del presidente Lucho Arce, sino también del compromiso de realizar una transición ordenada, disciplinada y conforme a la normativa vigente”, subrayó.

Ríos indicó que los detalles completos del decreto serán difundidos próximamente y enfatizó que la intención del Ejecutivo es garantizar un proceso pacífico y apegado a la institucionalidad. “Así como el Gobierno entró por la puerta, también saldrá por la puerta grande. Queremos asegurar un clima de paz, armonía y convivencia pacífica”, concluyó.

