TEMAS DE HOY:
El Colla Investigados por enriquecimiento ilícito robo agravado

34ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Futbolista víctima de racismo recibió una sanción mayor que su agresor

Reportan medios brasileños que el tribunal de Justicia Deportiva impuso a un futbolista al que llamaron "mono", una sanción mayor que al autor del insulto racista.

EFE

22/10/2025 14:07

Foto: Internet.
Brasil.

Escuchar esta nota

Un tribunal brasileño de Justicia Deportiva impuso a un futbolista al que llamaron "mono" en un torneo del estado de Paraná una sanción mayor que al autor del insulto racista, del equipo rival, informaron este miércoles fuentes deportivas.

El incidente ocurrió el pasado 4 de octubre en la recta final de un partido de la tercera jornada de la Copa FPF 2025 que enfrentaba al Batel con el Nacional Atlético Clube.

En el minuto 41, a la salida de un córner a favor de Nacional, que perdía por 1-0, el volante del Batel Diego de Lima declaró en la audiencia que fue empujado e insultado por el zaguero de Nacional Paulo Vitor, conocido como PV, quien al parecer también le escupió.

Segundos después, el centrocampista afirmó que llamó a PV de "malaco", que significa canalla. Sin embargo, el defensa alega que en realidad se refirió a él como "macaco" (mono) de forma "bien clara".

Acto seguido, PV se fue contra Diego y le propinó un puñetazo. El árbitro paró el partido y expulsó a PV, mientras que Diego fue trasladado al hospital.

En un fallo unánime dictado la noche del martes, el Tribunal de Justicia Deportiva de Paraná castigó a Diego con siete partidos de suspensión y una multa de 2.000 reales (370 dólares/320 euros al cambio de hoy) por su insulto racista.

Sin embargo, PV recibió una sanción más dura, de diez partidos de suspensión por el escupitajo y el puñetazo. Solo uno de los jueces auditores votó por absolverlo del puñetazo, al entenderlo como una reacción al insulto racista.

"Sé que no es la mejor forma de lidiar con eso. No es mi perfil", se defendió PV al ser interrogado.

Nacional informó que recurrirá la decisión en instancias superiores de la Justicia Deportiva.

En paralelo a este proceso, la Policía Civil de Paraná, en el sur de Brasil, investiga el caso. Los dos jugadores ya declararon y continúan las diligencias, de acuerdo con el portal Ge.

En Brasil, la pena máxima prevista por el delito de injuria racial es de cinco años de prisión. EFE

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD