“Venía a amenazarla”: Padre enfrenta a acosador armado para defender a su hija en Brasil (Video)

Un impactante hecho de violencia fue captado por cámaras de seguridad en un barrio de Brasil, donde un joven que acosaba en reiteradas ocasiones a su expareja terminó siendo confrontado por el padre de la víctima, quien lo esperó armado tras las continuas amenazas contra su hija.

De acuerdo con las imágenes difundidas por medios locales, el joven llegó hasta la vivienda con la aparente intención de intimidar una vez más a la mujer. Sin embargo, al llegar, fue interceptado por el padre de la víctima, vestido con una camiseta naranja y shorts grises, quien lo encañonó con una pistola y lo obligó a detenerse.

Al notar que su expareja ya no estaba sola ni indefensa, el agresor intentó huir, pero fue alcanzado por el hombre, que lo sujetó y lo amenazó mientras varios perros comenzaron a ladrar, alertando a los vecinos.

En medio de la tensión, el padre enfurecido lo abofeteó repetidas veces y lo empujó contra una reja blanca ubicada frente a la casa de su hija. Pese a los intentos del acosador por disculparse, el hombre continuó increpándolo hasta que finalmente el joven decidió retirarse del lugar.

El video generó un intenso debate en redes sociales entre quienes respaldaron la reacción del padre y quienes advirtieron sobre los riesgos de tomar la justicia por mano propia.

Brasil enfrenta una grave crisis de violencia de género. Según el diario Folha de São Paulo, más de 11.800 mujeres fueron asesinadas en la última década, la mayoría a manos de sus parejas, exparejas o familiares. Desde la tipificación del feminicidio en 2015, las cifras no han dejado de crecer: mientras entonces se registraban dos asesinatos de mujeres por día, hoy el número asciende a cuatro feminicidios diarios.

