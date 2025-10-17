TEMAS DE HOY:
Internacional

VIDEO: Apuñaló a su novia más de diez veces con unas tijeras y agredió a testigos en China

El brutal ataque ocurrió en un restaurante, donde el agresor desató su furia contra su pareja frente a clientes que intentaron intervenir. 

Ligia Portillo

17/10/2025 10:56

VIDEO: Apuñaló a su novia más de diez veces con unas tijeras y agredió a testigos en China. Foto: Captura de pantalla
China

Un espeluznante episodio de violencia sacudió a un restaurante de China cuando un hombre atacó a su novia apuñalándola más de diez veces con unas tijeras.

Según los testigos, el agresor no se detuvo allí: al intentar intervenir, varios clientes también fueron atacados, generando pánico y caos en el lugar.

Las autoridades locales se hicieron presentes rápidamente y detuvieron al hombre, mientras que las víctimas fueron trasladadas a un hospital cercano.

Hasta el momento, se desconocen los motivos exactos del ataque, aunque la policía investiga la relación previa entre la pareja.

Este hecho ha generado conmoción y alerta sobre la violencia en espacios públicos, mientras la comunidad pide justicia para las víctimas y medidas para prevenir tragedias similares.

Imágenes sensibles:

 

