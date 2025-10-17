VIDEO: Apuñaló a su novia más de diez veces con unas tijeras y agredió a testigos en China

El brutal ataque ocurrió en un restaurante, donde el agresor desató su furia contra su pareja frente a clientes que intentaron intervenir.
17/10/2025 10:56
Un espeluznante episodio de violencia sacudió a un restaurante de China cuando un hombre atacó a su novia apuñalándola más de diez veces con unas tijeras.
Según los testigos, el agresor no se detuvo allí: al intentar intervenir, varios clientes también fueron atacados, generando pánico y caos en el lugar.
Las autoridades locales se hicieron presentes rápidamente y detuvieron al hombre, mientras que las víctimas fueron trasladadas a un hospital cercano.
Hasta el momento, se desconocen los motivos exactos del ataque, aunque la policía investiga la relación previa entre la pareja.
Este hecho ha generado conmoción y alerta sobre la violencia en espacios públicos, mientras la comunidad pide justicia para las víctimas y medidas para prevenir tragedias similares.
Imágenes sensibles:
