VIDEO: Apuñaló a su novia más de diez veces con unas tijeras y agredió a testigos en China

Un espeluznante episodio de violencia sacudió a un restaurante de China cuando un hombre atacó a su novia apuñalándola más de diez veces con unas tijeras.

Según los testigos, el agresor no se detuvo allí: al intentar intervenir, varios clientes también fueron atacados, generando pánico y caos en el lugar.

Las autoridades locales se hicieron presentes rápidamente y detuvieron al hombre, mientras que las víctimas fueron trasladadas a un hospital cercano.

Hasta el momento, se desconocen los motivos exactos del ataque, aunque la policía investiga la relación previa entre la pareja.

Este hecho ha generado conmoción y alerta sobre la violencia en espacios públicos, mientras la comunidad pide justicia para las víctimas y medidas para prevenir tragedias similares.

Imágenes sensibles:

Mira la programación en Red Uno Play