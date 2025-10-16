“Llamaron a la familia mientras las torturaban”: Revelan estremecedor testimonio del triple crimen (Video)

El caso del triple femicidio de Florencio Varela vuelve a conmocionar. En una charla filtrada entre una de las imputadas y su abogado, salieron a la luz fragmentos que podrían cambiar el rumbo de la investigación.

La mujer aseguró que detrás del crimen hay más implicados de lo que se ha informado oficialmente, e incluso mencionó la participación de grupos vinculados al narcotráfico y la prostitución.

“Que no tenía nada que ver supuestamente Miguel, que fue la última que dejaron, que no sabía si la iban a matar... mientras la torturaban a una de las chicas, llamaron a la familia y les dijeron que devolvieran lo que habían robado”, relató la imputada en la conversación con su defensa.

De acuerdo con su testimonio, el móvil del crimen habría sido un robo de entre 30 y 300 kilos de droga a Víctor Sotacuro (41), quien estaría implicado en el triple crimen. Las víctimas —según detalló— serían parte de otro grupo delictivo, “de otra villa”, con conexiones con “gente de mucho poder, políticamente y no también”.

El abogado de la acusada pidió que la Justicia profundice las investigaciones más allá de la banda de peruanos detenida, ya que el relato sugiere la existencia de una red criminal mucho más amplia.

El caso, que estremeció a la comunidad de Florencio Varela por la violencia con la que fueron asesinadas las tres mujeres, continúa bajo investigación judicial, mientras se analizan los nuevos elementos surgidos del testimonio.

Mira el video:

