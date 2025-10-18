Continúan las diligencias por el atroz triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, Argentina. Este viernes, Celeste Magalí Guerrero, una de las principales detenidas, declaró ante el fiscal Adrián Arribas y reveló nuevos detalles, aunque se negó a participar en un careo con los demás acusados por "temor".

Guerrero está imputada por el crimen de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en la vivienda donde ella reside según informa el portal Crónica.

"No sabía que iban a matar"

Durante su declaración, Guerrero reiteró que no tenía conocimiento de que los implicados planearan el asesinato de las jóvenes. Aseguró que, de haber sabido, "nunca hubiera accedido" a que el crimen ocurriera en su casa, donde vive con su hijo. En este sentido, sostuvo que solo le había permitido a uno de los acusados, conocido como ‘Pequeño J’, que usaran "solo mi pieza, no la de mi hijo".

Confesiones y un careo rechazado

La mujer también detalló una inquietante conversación con su pareja, Miguel Ángel Villanueva (quien se abstuvo de declarar), con quien se encontró en un hotel. Guerrero relató que Villanueva tenía una herida en la mano y que le habría confesado el origen de la lesión.

Según el testimonio de Guerrero, Villanueva le reveló que la herida se la había hecho cuando "apuñaló a una de las chicas que quiso escapar". Además, el imputado le habría dicho que "A la última de las chicas la habían asfixiado con ‘Pequeño J’”.

Al serle ofrecida la oportunidad de confrontar su testimonio con los otros imputados en un careo, Celeste Guerrero rechazó la propuesta argumentando que sentía "temor".

La detenida también mencionó a Ariel Giménez, sindicado por cavar los pozos, señalando que los miembros de la organización presuntamente también quisieron asesinarlo porque había ido a la casa a recoger un parlante. Guerrero concluyó que, posteriormente, le entregó entre 50.000 y 60.000 pesos a Jeremías (Giménez) para que fuera a "tapar el pozo".

La investigación sigue su curso con el objetivo de determinar las responsabilidades de todos los implicados en este brutal triple femicidio que conmociona a la región.

