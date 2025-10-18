Un crimen atroz sacudió a la sociedad mexicana y latinoamericana tras revelarse los escalofriantes detalles del feminicidio de Leyla Monserrat, una joven de tan solo 15 años de edad, presuntamente a manos de Britany y Montse, dos ex-amigas y también menores.

Leyla Monserrat, originaria del municipio de General Plutarco Elías Calles en Sonora, desapareció el pasado 25 de septiembre. Una semana después, el 2 de octubre, su cuerpo fue hallado enterrado en la casa de una de sus presuntas agresoras, según informó su madre, Carmen Becerra, publica El Heraldo de México en un extenso reportaje.

Detalles del horror

La madre de la víctima, Carmen Becerra, señaló que la Fiscalía de Sonora posee pruebas contundentes de la participación de Britany y Montse (ambas detenidas), incluyendo un perturbador video que grabaron mientras cometían el crimen.

"Se ensañaron con ella", lamentó la señora Becerra en una entrevista con Nacho Lozano en Imagen Televisión, al revelar que, según las pruebas, las menores no solo le arrebataron la vida a su hija, sino que "descompusieron" su cuerpo, le echaron cal y la enterraron en el patio de la vivienda donde ocurrieron los hechos.

"Las pruebas que se mostraron es un video contundente en el que ellas le están arrebatando la vida a mi hija, o sea, hasta grabaron todo, descompusieron el cuerpo de mi hija, le echaron cal, me la enterraron”, relató con profundo dolor la madre, quien no pudo despedirse de Leyla pues su ataúd fue sellado debido a las condiciones del hallazgo.

El cuerpo de Monserrat fue hallado una semana después de su desaparición. Foto: FB: San José Funeraria

Investigación de la Fiscalía

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó el esclarecimiento del feminicidio de la adolescente (identificada con las iniciales L. M. L. B.) y precisó que la causa de muerte fue asfixia mecánica.

Las investigaciones permitieron establecer la probable participación de dos adolescentes mujeres, de 13 y 15 años de edad, respectivamente. La FGJES informó que el caso ha sido judicializado ante la autoridad competente conforme al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Aunque la investigación inicialmente se dirigió hacia un adulto, los datos de prueba recabados en un cateo, donde se localizó el cuerpo e importantes indicios, confirmaron la participación directa de las dos menores en el brutal asesinato de la quinceañera.

Britany y Monse ya fueron detenidas por el feminicidio de Leyla. Foto: FB: La Voz de Sonoyta

