¡Horror! Mujer muere tras desplomarse un ascensor en el que iba con su esposo

Un terrible hecho ocurrió la tarde de este jueves en la localidad cordobesa de General Cabrera, Argentina, donde una mujer de 63 años falleció por el impacto cuando el ascensor se desplomó, mientras que su esposo sobrevivió, pero fue internado en Río Cuarto debido a las graves heridas.

Según investigaciones preliminares, el elevador particular sufrió un desperfecto mecánico, lo que provocó que se desplomara con ambos ocupantes en su interior.

Medios locales señalaron que el ascensor cayó desde aproximadamente cuatro metros, causando un fuerte golpe.

De inmediato, personal policial y servicios de emergencia acudieron al lugar y trasladaron a la pareja al hospital, donde constataron que ambos presentaban lesiones en los miembros inferiores.

Debido a la gravedad de la situación, fueron derivados a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Río Cuarto. La mujer llegó al hospital con signos vitales; sin embargo, por la gravedad de sus heridas, falleció horas después. Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Mira la programación en Red Uno Play