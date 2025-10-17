El terrible suceso se registró este jueves en una vivienda ubicada en el barrio Villa Dorrego, en el partido bonaerense de La Matanza, Argentina, donde Mercedes Orrego fue detenida acusada de haber asesinado a su hijo de apenas dos meses de edad.

Según el medio argentino TN, la mujer sindicada del asesinato tiene 37 años. El informe señala que efectivos policiales acudieron al inmueble tras recibir una llamada de emergencia.

Al llegar, una mujer que habitaba en la vivienda recibió a los efectivos y relató lo sucedido. Los policías ingresaron y encontraron una escena desgarradora: la madre estaba completamente en shock y a su lado se encontraba el bebé sin vida.

Los médicos de la ambulancia que llegó al lugar constataron que el pequeño ya no presentaba signos vitales.

La progenitora fue aprehendida y puesta a disposición de las autoridades, acusada de homicidio agravado por el vínculo maternal.

Según la fiscal, la figura del caso contempla pena de prisión perpetua. Además, se ordenó realizarle una evaluación psiquiátrica para determinar si al momento del hecho comprendía la criminalidad de sus actos.

