TEMAS DE HOY:
Rodrigo Paz vendía pornografía El Colla

26ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

"Mi hija tenía miedo”: el testimonio de la madre de la mujer asesinada por su expareja

En medio de consternación, la madre de Rosa Gabriela Villagra contó que el agresor la maltrataba y que le quitó la vida en presencia de sus hijos. Anteriormente, la víctima ya había sufrido amenazas de muerte.

Red Uno de Bolivia

22/10/2025 23:08

Foto: Redes Sociales.
Argentina

Escuchar esta nota

Zunilda Larrosa, madre de Rosa Gabriela Villagra, relató el duro momento que le toca vivir tras el asesinato de su hija, víctima de feminicidio, quien murió a manos de su expareja y en presencia de sus hijos.

Según relató la progenitora al medio TN, su hija vivía atemorizada y en miedo constante, ya que el sujeto era extremadamente violento.

“Mi hija tenía miedo de que él la matara porque siempre fue muy violento”, expresó entre lágrimas Zunilda Larrosa.

De acuerdo con su testimonio, el agresor maltrataba a todo su entorno y ya había amenazado de muerte a Rosa el domingo anterior. La madre señaló que incluso ella era agredida cuando visitaba a su hija.

“Cuando iba a la casa de mi hija y yo estaba, me insultaba y me pegaba a mí también”, afirmó la mujer.

Larrosa lamentó que las autoridades no hayan actuado a tiempo, ya que —según dijo— su hija había presentado denuncias en reiteradas ocasiones. Ahora, la familia exige justicia, la captura del prófugo y la pena máxima para el responsable del crimen.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD