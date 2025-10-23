"Mi hija tenía miedo”: el testimonio de la madre de la mujer asesinada por su expareja

Zunilda Larrosa, madre de Rosa Gabriela Villagra, relató el duro momento que le toca vivir tras el asesinato de su hija, víctima de feminicidio, quien murió a manos de su expareja y en presencia de sus hijos.

Según relató la progenitora al medio TN, su hija vivía atemorizada y en miedo constante, ya que el sujeto era extremadamente violento.

“Mi hija tenía miedo de que él la matara porque siempre fue muy violento”, expresó entre lágrimas Zunilda Larrosa.

De acuerdo con su testimonio, el agresor maltrataba a todo su entorno y ya había amenazado de muerte a Rosa el domingo anterior. La madre señaló que incluso ella era agredida cuando visitaba a su hija.

“Cuando iba a la casa de mi hija y yo estaba, me insultaba y me pegaba a mí también”, afirmó la mujer.

Larrosa lamentó que las autoridades no hayan actuado a tiempo, ya que —según dijo— su hija había presentado denuncias en reiteradas ocasiones. Ahora, la familia exige justicia, la captura del prófugo y la pena máxima para el responsable del crimen.

Mira la programación en Red Uno Play