Internacional

¡Escalofriante! Adolescente le quitó la vida a su compañero y decidió ‘comerlo’

Un adolescente de 13 años asesinó y descuartizó a su compañero de escuela, e incluso probó su carne por “curiosidad”. La policía investiga los movimientos del joven y una evaluación psicológica reveló graves problemas familiares y psíquicos.

Ligia Portillo

22/10/2025 14:33

¡Escalofriante! Adolescente le quitó la vida a su compañero y decidió ‘probarlo’. Foto: Imagen referencial/Pixabay
Egipto

Escuchar esta nota

Un hecho estremecedor sacude la ciudad de Ismailia, en Egipto, un adolescente de 13 años asesinó a su compañero de escuela, lo descuartizó con una sierra eléctrica e incluso probó su carne, según informó Al Jazeera.

Youssef Ayman llevó a Mohamed Ahmed a su casa aprovechando la ausencia de sus padres y, tras golpearlo repetidamente en la cabeza con un palo de madera, acabó con su vida. Posteriormente, utilizó una sierra propiedad de su padre para cortar el cuerpo en seis partes, que metió en una mochila escolar y dispersó en distintas zonas de la ciudad.

Durante su detención, Ayman confesó a las autoridades que había ingerido un trozo del cuerpo “por curiosidad” y comparó su sabor con “carne empanizada”. La policía rastreó sus movimientos para recuperar los fragmentos restantes del cuerpo.

Según declaró el adolescente, sus actos fueron inspirados por escenas de películas y videojuegos. Una evaluación psicológica ordenada por las autoridades determinó que el joven padecía una severa angustia psíquica y problemas familiares.

