Padres de familia capturaron a un hombre que comercializaba revistas y DVD con contenido pornográfico a la salida de una unidad educativa en la zona sur de la ciudad. La Fiscalía Departamental informó que el sujeto está acusado de corrupción de menores.

La coordinadora de la Fiscalía, Jimena Narváez, explicó que el caso fue abierto de oficio, ya que los padres no formalizaron la denuncia pese a haber detenido al acusado.

“Padres de familia habían informado a la policía sobre la venta de este material frente a la unidad educativa. Efectivamente se trataba de revistas con imágenes de contenido sexual. Por ello, el Ministerio Público ha abierto una investigación por corrupción de menores, que está siendo llevada adelante por la Fiscalía de la Estación Policial Integral (EPI) Norte”, señaló Narváez.

La fiscal agregó que aún se están tomando declaraciones, debido a que los progenitores no colaboraron con la formalización del caso. “No hemos podido avanzar completamente con la investigación, ya que los padres no han querido brindar sus declaraciones. Por eso el caso se abrió de oficio”, precisó la coordinadora.

La Policía y la Fiscalía continúan con las investigaciones para determinar la extensión del delito y posibles implicados.

