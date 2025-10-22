Manchester City ayudó a repatriar el cuerpo de su hincha muerto antes del partido con Villarreal

El Manchester City ayudó a repatriar el cuerpo de Guy Bradshaw, el aficionado de 35 años que falleció antes del partido de su equipo contra el Villarreal en la Liga de Campeones.



Bradshaw fue encontrado por un amigo muerto en la cama del piso en el que se hospedaba en Benidorm. Aunque no se ha establecido la causa de la muerte, su primo ha comentado al "Manchester Evening News" que la familia ha informado de que no hay "circunstancias sospechosas".



Al no haber adquirido un seguro de viaje, la familia de Bradshaw tiene que hacer frente a un elevado importe para repatriar el cuerpo al Reino Unido, por lo que se ha creado una página de recaudación, que ha recibido más de 10.000 euros en apenas unas horas, al tiempo que el Manchester City está también hablando con las autoridades locales para facilitar el proceso.



"Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Guy Bradshaw, un aficionado del City que murió trágicamente en España antes del partido contra el Villarreal anoche", informó la entidad mancuniana en sus redes sociales.



"Todos en el club envían sus condolencias a su familia y amigos en estos momentos difíciles", añadió.



El duelo terminó con victoria visitante por 0-2 gracias a los goles de Erling Halaand y Bernardo Silva, ambos en la primera parte. EFE

