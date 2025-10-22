¡Inesperado invitado! Perro se roba el show en pleno campeonato de natación en Cochabamba (Video)

Un momento tan inesperado como divertido se vivió este lunes en la piscina olímpica de La Chimba, en Cochabamba, cuando un perro se convirtió en el protagonista absoluto del día al lanzarse al agua en medio de un campeonato de natación.

Mientras los competidores se concentraban en la prueba, el can irrumpió entre los aplausos y risas del público, se lanzó al agua con total entusiasmo y nadó unos metros, interrumpiendo la competencia.

El personal del recinto tuvo que intervenir rápidamente para sacar al intrépido nadador de cuatro patas, que parecía disfrutar cada segundo de su improvisado baño.

Los asistentes no tardaron en sacar sus teléfonos para grabar el insólito momento, que se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los usuarios bautizaron al perro como el “nuevo campeón de La Chimba”.

Entre risas, uno de los organizadores comentó: “Nos dio un susto al principio, pero terminó robándose todos los aplausos”.

Mira el video:

