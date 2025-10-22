TEMAS DE HOY:
Investigados por enriquecimiento ilícito robo agravado secuestran Bs 1 millón

34ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¡Inesperado invitado! Perro se roba el show en pleno campeonato de natación en Cochabamba (Video)

El curioso incidente ocurrió durante una competencia en la piscina olímpica de La Chimba, donde un perro, sin pensarlo dos veces, se lanzó al agua y detuvo momentáneamente la prueba, desatando risas, aplausos y ternura entre los presentes.

Ligia Portillo

22/10/2025 13:31

¡Inesperado invitado! Perro se roba el show en pleno campeonato de natación en Cochabamba (Video) Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un momento tan inesperado como divertido se vivió este lunes en la piscina olímpica de La Chimba, en Cochabamba, cuando un perro se convirtió en el protagonista absoluto del día al lanzarse al agua en medio de un campeonato de natación.

Mientras los competidores se concentraban en la prueba, el can irrumpió entre los aplausos y risas del público, se lanzó al agua con total entusiasmo y nadó unos metros, interrumpiendo la competencia.

El personal del recinto tuvo que intervenir rápidamente para sacar al intrépido nadador de cuatro patas, que parecía disfrutar cada segundo de su improvisado baño.

Los asistentes no tardaron en sacar sus teléfonos para grabar el insólito momento, que se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los usuarios bautizaron al perro como el “nuevo campeón de La Chimba”.

Entre risas, uno de los organizadores comentó: “Nos dio un susto al principio, pero terminó robándose todos los aplausos”.

Mira el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD