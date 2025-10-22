Barrientos: “Es poco probable que Marset esté oculto en un condominio”

La Policía boliviana ejecuta operativos en Santa Cruz tras el secuestro de una mujer y su chofer, un hecho que ha sido vinculado con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Sin embargo, el coronel Rubén Barrientos, experto en criminalística, puso en duda que el buscado criminal se encuentre oculto en la zona del Urubó, como afirmó alias 'El Colla'.

“Sobre la teoría de que Marset esté en Bolivia es una hipótesis que debe ser confirmada o descartada por las autoridades policiales que deben tener la certeza y confirmación de que este ciudadano está en el país y está presente en estas operaciones que han sido el tema del secuestro de esta mujer más su chofer”, declaró Barrientos.

Las sospechas sobre la presencia de Marset en territorio boliviano crecieron luego de que alias “El Colla”, expareja de la víctima y presunto testaferro del narcotraficante, asegurara que Marset está oculto en un condominio de Santa Cruz y detrás del secuestro. Ante esto, el coronel Barrientos respondió con cautela y escepticismo.

“Hay que tomar en consideración lo que dice él y si él tiene esa información de que el señor Marset está en Bolivia y vive en el Urubó debe confirmarlo, no necesariamente presentarse ante las autoridades sino mostrar pruebas porque es fácil sindicar o decir algo de alguien”, sostuvo el experto.

Barrientos considera poco probable que un personaje como Marset, con un alto perfil criminal y buscado a nivel internacional, se exponga viviendo en una zona urbana o residencial de Santa Cruz.

“Marset es una persona buscada en el continente entonces todos los días debe pensar que posiblemente va a ser capturado. Entonces es una persona que vive, respira y sueña que en cualquier momento puede ser detenido, entonces él planifica su día, él no va a dejar cabos sueltos, entonces es poco probable para mí que esté en un condominio”, afirmó.

El especialista destacó que, si Marset realmente estuviera en el país, su estilo de vida sería extremadamente reservado y alejado de cualquier contacto social. “Él no puede estar paseando como cualquier ciudadano porque tiene cuentas pendientes con las autoridades, entonces si está en el país debe estar en un lugar donde no tenga contacto con la sociedad sino con un grupo sumamente cerrado, porque él está en riesgo su libertad y mucho más”, explicó.

Finalmente, respecto al testimonio de “El Colla”, Barrientos remarcó que más allá de declarar públicamente, debe presentar pruebas que respalden sus afirmaciones. “Él más que declarar tiene que demostrar con pruebas de que Marset está liderizando este grupo, segundo que es el autor del hecho y tercero confirmar que él se encuentra en el país”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play