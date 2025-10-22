¡Más de 80 perritos buscan hogar este fin de semana en Cochabamba!

Este fin de semana, la avenida Heroínas en pleno centro de Cochabamba, se llenará de alegría y ternura con la campaña de adopción “Halloween Dog”. Más de 80 canes estarán disponibles para encontrar un nuevo hogar gracias a la unión de cuatro refugios comprometidos con el bienestar animal.

Vivian Sánchez, de "Una Mano, Una Patita", destacó la importancia de esta iniciativa: “El objetivo es que cada perro encuentre una familia que le brinde amor, cuidado y compromiso. Contamos con el apoyo de Karina Vergara, quien nos ha prestado un parqueo, en la avenida Heroínas, donde se realizará la actividad”.

La campaña estará abierta el sábado y domingo, de 9:00 a 17:00. Todos los perritos están vacunados, desparasitados y, en su mayoría, esterilizados; los cachorros menores de cinco meses contarán con un compromiso de esterilización futuro.

Para adoptar, los interesados deben cumplir requisitos sencillos: amor por los animales, consentimiento de la familia, residencia propia y algunos documentos básicos, como fotocopia de cédula de identidad y recibo de luz. El equipo de los refugios verifica los hogares y realiza un seguimiento posterior para asegurar el bienestar de los nuevos integrantes de la familia.

“Vale la pena venir y conocerlos. Todos los perritos gozan de excelente salud y están listos para dar y recibir cariño”, aseguró Sánchez.

