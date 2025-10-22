TEMAS DE HOY:
vendía pornografía El Colla reo estafador

34ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¡Más de 80 perritos buscan hogar este fin de semana en Cochabamba!

Cuatro refugios se unen para ofrecer a los vecinos la oportunidad de adoptar perritos saludables, vacunados y, en su mayoría, esterilizados. Las jornadas serán en la Avenida Heroínas, de 9:00 a 17:00.

Ligia Portillo

22/10/2025 11:19

¡Más de 80 perritos buscan hogar este fin de semana en Cochabamba! Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Este fin de semana, la avenida Heroínas en pleno centro de Cochabamba, se llenará de alegría y ternura con la campaña de adopción “Halloween Dog”. Más de 80 canes estarán disponibles para encontrar un nuevo hogar gracias a la unión de cuatro refugios comprometidos con el bienestar animal.

Vivian Sánchez, de "Una Mano, Una Patita", destacó la importancia de esta iniciativa: “El objetivo es que cada perro encuentre una familia que le brinde amor, cuidado y compromiso. Contamos con el apoyo de Karina Vergara, quien nos ha prestado un parqueo, en la avenida Heroínas, donde se realizará la actividad”.

La campaña estará abierta el sábado y domingo, de 9:00 a 17:00. Todos los perritos están vacunados, desparasitados y, en su mayoría, esterilizados; los cachorros menores de cinco meses contarán con un compromiso de esterilización futuro.

Para adoptar, los interesados deben cumplir requisitos sencillos: amor por los animales, consentimiento de la familia, residencia propia y algunos documentos básicos, como fotocopia de cédula de identidad y recibo de luz. El equipo de los refugios verifica los hogares y realiza un seguimiento posterior para asegurar el bienestar de los nuevos integrantes de la familia.

“Vale la pena venir y conocerlos. Todos los perritos gozan de excelente salud y están listos para dar y recibir cariño”, aseguró Sánchez.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD